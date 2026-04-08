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Investigación | Programa 1

La pista extra de Loro da alas a esta teoría de Ana Milán y apunta a un famoso recurrente: “Por fin está aquí”

Los investigadores están muy confundidos con la identidad de Loro: sus teorías pasan por un cocinero, un exfutbolista y dos humoristas.

La pista extra de Loro da alas a esta teoría de Ana Milán y apunta a un famoso recurrente

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Loro ha montado una auténtica fiesta en el estreno de la quinta edición de Mask Singer. Al ritmo de ‘Samba do Brasil’, esta máscara ha sobrevolado con sus plumas el escenario, e incluso ha sacado a bailar a los investigadores.

Loro revoluciona el escenario de Mask Singer al ritmo de ‘Samba do Brasil’

Al escuchar a Loro sobre el escenario, la sorpresa ha invadido algunos rostros. Ana Milán ha señalado que Loro suena a mujer, pero, durante el tiempo de investigación, todos los nombres que han salido han sido de hombres.

“Ha conseguido algo que solo consigue Mask Singer”, ha arrancado Ana Milán, señalando que pensaba que Loro tenía un sexo, para después creer que tiene otro. La pista extra de esta máscara, un sello que llevan con algo muy confidencial sobre ellos, no ha arrojado claridad, pero sí muchas teorías.

Su sello es de dos hojas de laurel, y como bien dice Loro, “el secreto de mis guisos es añadir dos hojitas de laurel”, confiesa esta máscara que, además de comer pipas, le gusta mucho cocinar.

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