Actuación | Programa 1
Micrófono da la nota con ‘I Gotta Feeling’ y divide a los investigadores: “Los graves no son de cantante”
Con la poderosa actuación de Micrófono en Mask Singer, Ana Milán apuesta por una cantante mientras que Ruth Lorenzo opina lo contrario.
Tras las primeras pistas de Micrófono, los investigadores apuntaban a una gran artista internacional, pero esta máscara ha pisado con fuerza el escenario de Mask Singer y ha despistado a propios y extraños.
Con ‘I Gotta Feeling’, de Black Eyed Peas, Micrófono ha puesto ese punto de pop que necesitaba el estreno de Mask Singer. Con su actuación han surgido dudas entre los investigadores: Ana Milán señala que, bajo Micrófono, hay una cantante, pero Ruth Lorenzo, que sabe mucho de este tema, lo niega.
“Los graves no son de cantante”, valora Ruth mientras baila este temazo de Micrófono. ¡Estamos todos perdidos con su identidad! ¿Quién podrá ser?
