Micrófono sorprende con sus pistas en Mask Singer: artista internacional… ¡y amiga de Woody Allen!

Con un perfecto inglés, y una guitarra eléctrica en la mano, Micrófono dará mucho show en Mask Singer. Sus pistas apuntan a una artista internacional, asombrando a nuestros investigadores. ¡Aquí van sus primeras pistas!

“Aquí estoy, siempre en primera fila. No me pierdo ni una”, apunta Micrófono sobre el escenario. Aunque su acento inglés despista a los investigadores: Boris Izaguirre cree que es británica, mientras que Ruth Lorenzo apuesta a que nos quiere confundir, ¡dice que es española!

“Mi cara ha dado más vueltas por el mundo que un vinilo en manos de un DJ”, señala Micrófono. ¿Será una cantante?

Además, esta máscara nunca deja de sorprenderse, y comparte con los investigadores que es amiga de Woody Allen: “Cuando arranca a hablar, todo puede pasar”, señala Micrófono, añadiendo que “con él todo es caótico, brillante y maravilloso”.

Sin duda, estamos ante una de las grandes máscaras de esta quinta edición de Mask Singer, y tiene muchas ganas de que la escuchemos sobre el escenario. ¿Quién se esconderá bajo Micrófono? ¡Qué ganas tenemos de descubrirlo!