Actuación | Programa 1
Loro revoluciona el escenario de Mask Singer al ritmo de ‘Samba do Brasil’: ¡hasta los investigadores salen a bailar!
El ritmo más tropical, presente con la actuación de Loro en Mask Singer. ¡Ha despistado por completo a los investigadores!
La nueva edición de Mask Singer ha comenzado por todo lo alto. Loro ha llegado volando al escenario y no ha dejado indiferente a nadie. Ritmo, color, y una actuación inolvidable: todo eso es lo que Loro nos ha dado con ‘Samba do Brasil’.
Al entonar los primeros versos, los investigadores se han quedado pasmados. “¿No parece de repente una mujer?”, pregunta Ana Milán asombrada. Tras escuchar las primeras pistas de Loro, nadie pensaba que pusiera ser una mujer.
Además, Loro ha demostrado personalidad y buen rollo, y quiere pasárselo muy bien en Mask Singer. Por eso, con un gesto pide a los investigadores que bajen a bailar. ¡Y ellos van sin dudarlo!
Loro, los bailarines, Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo, Ana Milán y Juan y Medio han bailado una conga por el escenario. “¿Quién es esta persona?”, pregunta entusiasmada Ana, a lo que Boris señala que podría ser King África. ¿Quién se esconderá bajo Loro? ¡Qué ganas de descubrirlo!
