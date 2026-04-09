Labios desata la locura entre los investigadores: ¿Lady Gaga, Kylie Minogue o la “disruptiva” teoría de Boris?

Labios ha traído el glamour internacional a Mask Singer con una actuación que ha derrochado estilo y magnetismo. Su dominio del inglés ha dejado claro que estamos ante una celebridad de proyección mundial, algo que ha fascinado a los investigadores desde el primer segundo.

El debate sobre su identidad (enlazar pistas labios) ha abierto un acalorado debate en la mesa de los investigadores. Ana Milán ha sido la primera en lanzar un nombre de altura al asegurar que se trata de Kylie Minogue, aunque la teoría ha durado poco tras la réplica de Ruth Lorenzo. La cantante ha corregido a su compañera asegurando que está "muy equivocada" para después decantarse por otra estrella del pop: Rita Ora.

En medio del caos de nombres, Boris Izaguirre ha querido romper los esquemas con lo que él mismo ha denominado su "teoría disruptiva", apostando por Paris Hilton.

Finalmente, Juan y Medio ha aportado un matiz diferente al señalar que, aunque hable inglés, la máscara es bilingüe pero no necesariamente de origen anglosajón.

Siguiendo esta pista, el presentador ha puesto el foco en nuestra tierra al sugerir que se trata de Pilar Rubio. ¿Estamos ante una máscara internacional o ante una española con un inglés impecable?