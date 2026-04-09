Detrás de la máscara
Bernd Schuster: "Mi madre me tuvo que parar porque cantaba en mi cama hasta que me dormía"
El mítico futbolista ha confesado que es un gran amante de la música desde pequeño y que ha disfrutado a lo grande formando parte de Mask Singer.
Publicidad
Bernd Schuster ha sorprendido a todos al estar bajo la máscara de Semáforo de Mask Singer. El futbolista ha intepretado un tema de Queen sacando su lado más rockero.
Para Bernd Schuster la música siempre ha formado parte de su vida, "mi madre me tuvo que parar porque cantaba hasta que me dormía" ha confesado en el estudio de grabación.
El futbolista se ha visto bien ante el micrófono y ha confesado que para ha sido un experiencia muy emocionante cantar el clásico tema de Queen en Mask Singer.
Publicidad