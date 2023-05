Tori Spelling se escondía bajo el Arlequín de 'Mask Singer': ¡No te pierdas su desenmascaramiento!

Nuestro Arlequín ha cumplido su cometido de animar la fiesta en 'Mask Singer'. Sin embargo, su andadura en el programa ha sido más corta de lo que le hubiese gustado.

Tras su trepidante truelo en el que se ha visto las caras con Tigre y Esqueleto, nuestra famosa internacional se ha visto obligada a descubrir su identidad.

Pese al varapalo que supone tener que desenmascararse y decir adiós al programa, Arlequín cuenta con el orgullo de ser la primera celebrity extranjera que conocemos en esta tercera temporada.

"¡Take it out!", le han tenido que gritar los presentes para que Tori Spelling entendiese que debía deshacerse del disfraz. No obstante, la actriz se ha atrevido a saludar a los investigadores en un perfecto castellano.

Ninguno de ellos parecía creerse lo que estaban viendo, a excepción de Javier Ambrossi, que tenía claro quién se escondía bajo la máscara. Mónica Naranjo ha confiado en su compañero y se ha sumado a la predicción de que Tori era nuestro Arlequín.

La intérprete que se hizo famosa por la serie 'Sensación de vivir' ha asegurado que sus hijos son los únicos que conocían su secreto. ¡Así ha sido su desenmascaramiento!