Clavel revoluciona Mask Singer con ‘APT.’, ¡con Arturo Valls y Juan y Medio como espectadores de lujo!

Clavel ha decidido demostrar sobre el escenario de Mask Singer todo su arte, clase y elegancia. Al ritmo de ‘APT.’, el éxito de Bruno Mars y Rosé, esta máscara ha sacado a todos a bailar.

De hecho, su actuación ha comenzado con dos espectadores de lujo: ¡Arturo Valls y Juan y Medio estaban en el escenario! Los investigadores han reflejado la sorpresa que hemos tenido todos desde casa, y han tenido una vista privilegiada de Clavel durante su actuación.

Los investigadores tienen trabajo por delante para descubrir la identidad de Clavel, pues sus pistas apuntan a una celebridad que no pasa de moda y que tiene mucho dinero. Lo que no nos había contado es que tenía muchísima marcha sobre el escenario, ¡dale al play y revive su actuación en el vídeo!