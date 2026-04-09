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Actuación | Programa 1

Una Chihuahua delicada saca su lado salvaje con el rock de ‘Bring Me To Life’ en Mask Singer

Pequeña pero matona, Chihuahua presenta su candidatura para volarnos la cabeza con este tema de Evanescense.

Una Chihuahua delicada saca su lado salvaje con el rock de ‘Bring Me To Life’ en Mask Singer

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Chihuahua tiene algo magnético que nos ha fascinado en su estreno en Mask Singer. Es una diva, reina del fashion, y ha comenzado su actuación entre el público.

Con ‘Bring Me To Life’, Chihuahua ha mostrado primero su cara más delicada, para después sacar su lado más salvaje. ¡Menuda actuación nos ha regalado en Mask Singer!

Las pistas de Chihuahua apuntan hacia una estrella, tal vez de Hollywood, pero entre los investigadores llegan a una conclusión: “no canta”, según apunta Ana Milán.

Lo que está claro es que Chihuahua ha dado un auténtico espectáculo sobre el escenario de Mask Singer con este tema de Evanescense. ¡Qué nivelón hay en esta edición!

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Pistas | Programa 1

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Investigación | Programa 1

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