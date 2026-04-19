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Arturo Valls alucina al ver a Martina Navratilova: "El mejor desenmascaramiento de la historia de Mask Singer"

Fregona escondía a nada menos que la leyenda del tenis mundial Martina Navratilova y Arturo Valls no se lo podía creer.

Arturo Valls alucina al ver a Martina Navratilova: "El mejor desenmascaramiento de la historia de Mask Singer"

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Borja Tamayo
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Fregona irrumpió en el escenario a todo trapo. La interpretación de 'So What' de P!nk fue arrolladora; sin embargo, no todas las máscaras pueden pasar de ronda y llegó el momento de descubrir su identidad. Unos instantes de tensión precedieron a la euforia, cuando aparecía bajo el disfraz nada menos que Martina Navratilova.

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

El público y los investigadores estallaban en aplausos. No es para menos: era la segunda estrella internacional en tan solo dos galas. Ahora bien, si hay alguien que se emocionó por encima del resto, ese no es otro que el presentador Arturo Valls.

Tras despedir a la leyenda del tenis, Valls seguía con la piel de gallina. No le salían las palabras, mientras Boris Izaguirre repetía una y otra vez lo que todo el mundo pensaba: "Estamos muy flipadas".

"Para mí ha sido el mejor desenmascaramiento de la historia de Mask Singer", exclamaba finalmente el presentador, arrancando el aplauso de los allí presentes. Por su parte, Ana Milán dejaba claro la realidad que envuelve al programa: "Lo que más me gusta de esto es la sensación de que vivo en un mundo donde todo es posible".

Y vaya que todo es posible. El próximo miércoles llega la tercera gala de Mask Singer 5 y las temperaturas están ya por las nubes. Así que, para hacer más corta la espera, nada como dar play al vídeo de arriba y revivir la felicidad de Arturo Valls al ver a la tenista en el escenario.

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

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