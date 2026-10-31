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Lola Índigo rompe a llorar tras la espectacular Batalla de Kika y Rubén: "Un espectáculo"

Lola Índigo llora tras la Batalla de Kika y Rubén en La Voz 2026: “Un espectáculo”

Kika y Ruben en La Voz

Lola Índigo rompe a llorar tras la espectacular Batalla de Kika y Rubén: "Un espectáculo"

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Celia Gil
Celia Gil
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La primera Batalla del equipo de Lola Índigo ha comenzado por todo lo alto. Kika Cardoso y Rubén han interpretado ‘The Time of My Life’, regalándonos una actuación llena de energía y complicidad.

“Qué actuación tan divertida”, ha asegurado Melendi, impresionado con el espectáculo que han ofrecido los dos talents sobre el escenario.

Lola Índigo se ha quedado con lágrimas en los ojos al tener que elegir entre dos voces que quería en su equipo. Una decisión muy complicada después de una Batalla en la que ambos lo han dado todo.

Finalmente, la coach ha decidido que Kika Cardoso continúe su aventura en La Voz, convirtiéndose en la ganadora de la primera Batalla de su equipo. ¡Menuda batalla acabamos de vivir!

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