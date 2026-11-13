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Actuación | Batallas

Melendi sufre con una de las batallas más difíciles de la noche entre Omar y Darío

Omar y Darío han inaugurado la Batalla de Ganadores del equipo de Melendi con dos actuaciones espectaculares. El coach ha sufrido para tomar una decisión y finalmente ha elegido a Omar.

Melendi sufre con una de las batallas más difíciles de la noche entre Omar y Darío

Melendi sufre con una de las batallas más difíciles de la noche entre Omar y Darío

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Celia Gil
Celia Gil
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Melendi ha comenzado la Batalla de Ganadores con uno de los enfrentamientos más igualados de la noche. Omar y Darío han defendido dos canciones individuales con las que han demostrado todo su potencial.

Darío sorprende con 'Lose Control'

Darío ha apostado por ‘Lose Control’, una canción que ha interpretado con una fuerza increíble y con la que ha demostrado toda su personalidad sobre el escenario de La Voz.

Omar arrasa con 'In the Stars' de Benson Boone

Omar ha elegido ‘In the Stars’, de Benson Boone, para enfrentarse a esta nueva fase. Su interpretación ha conseguido convencer a Mika y Pablo López, que han apostado por él para continuar en la competición.

“Ha estado súper igualado”, han reconocido los coaches después de escuchar las dos actuaciones. Lola Índigo, de hecho, ha preferido no votar ante la dificultad de elegir entre ambos.

Melendi tampoco lo ha tenido fácil, pero finalmente ha decidido que Omar continúe en su equipo y siga luchando por conseguir una plaza en los Directos de La Voz. ¡Vuelve a ver sus actuaciones en el vídeo de arriba!

Melendi, coach de La Voz

“Esta noche va a ser mucho más complicada”: así arrancan las segundas batallas de La Voz

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