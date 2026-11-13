Actuación | Batallas
Paz y Lucía Baizán ponen a prueba el corazón de Pablo López en La Voz: “Algo va a pasar”
Paz y Lucía Baizán han emocionado con dos actuaciones llenas de sentimiento. Los coaches han dividido sus opiniones, pero Pablo López ha elegido a Paz para continuar en La Voz.
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La última Batalla de Ganadores del equipo de Pablo López ha enfrentado a dos artistas que han demostrado su valentía sobre el escenario.
Paz y Lucía Baizán han defendido sus propias canciones en un duelo muy igualado que ha dejado al malagueño ante una decisión complicada.
Paz aprovecha su segunda oportunidad con 'Ojos de gata'
Paz ha elegido ‘Ojos de gata’, de Los Secretos, para demostrar que las segundas oportunidades merecen la pena.
La talent ha vuelto a subirse al escenario dispuesta a darlo todo y ha conseguido convencer a Mika con su interpretación.
Lucía Baizán demuestra su fuerza con 'Tu refugio'
Lucía ha apostado por ‘Tu refugio’, de Pablo Alborán, una canción con la que ha demostrado toda su fuerza y sensibilidad. Su actuación ha conquistado a Lola Índigo, que ha preferido su interpretación.
“A veces juega solo el corazón. Tengo la sensación de que algo va a pasar con cualquiera de las dos”, ha asegurado Pablo López tras escucharlas. El coach también ha querido agradecerles su entrega: “Solo puedo daros las gracias por lo que habéis hecho, por valientes”.
Tras escuchar las opiniones de sus compañeros, Pablo López ha decidido apostar por Paz para continuar en La Voz, cerrando así sus enfrentamientos de la Batalla de Ganadores.
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