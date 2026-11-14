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Actuación | Batallas

Irene y Susana deslumbran con dos actuaciones que dejan a Lola Índigo en shock

Irene y Susana han dejado sin palabras a Lola Índigo con dos actuaciones muy especiales. La coach se ha decantado por Irene para seguir luchando en La Voz.

Irene y Susana deslumbran con dos actuaciones que dejan a Lola Índigo en shock

Irene y Susana deslumbran con dos actuaciones que dejan a Lola Índigo en shock

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Celia Gil
Celia Gil
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La Batalla de Ganadores continúa en el equipo de Lola Índigo con dos voces muy diferentes. Susana e Irene han defendido sus canciones individuales, consiguiendo impresionar a los coaches con sus interpretaciones.

Susana muestra su sensibilidad con ‘Both Sides Now’

Susana ha elegido ‘Both Sides Now’, de Joni Mitchell, para demostrar toda la sensibilidad de su voz. Su actuación ha convencido a Mika, que ha vuelto a apostar por la que fue su talent antes de que Lola Índigo la incorporase a su equipo mediante un robo.

Irene imprime su personalidad a ‘Creep’ de Radiohead

Irene ha apostado por ‘Creep’, de Radiohead, una canción con la que ha demostrado toda su fuerza y personalidad sobre el escenario. Pablo López y Melendi han coincidido en elegirla tras escuchar las dos actuaciones.

“¡Qué barbaridad!”, ha exclamado Lola Índigo, que se ha quedado sin palabras ante el nivel de sus dos artistas.

Finalmente, la coach ha decidido que Irene continúe en su equipo, convirtiéndose en la ganadora de esta Batalla y dando un paso más hacia los Directos de La Voz.

Leticia gana a Paz en la batalla más tierna de La Voz con un tema de Marlena

Leticia gana a Paz en la batalla más tierna del equipo de Pablo López con un tema de Marlena

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