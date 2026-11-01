Lola Índigo rompe a llorar tras el arrollador duelo entre Kika Cardoso y Rubén

Las Batallas de La Voz continúan elevando la intensidad al máximo en el plató de Antena 3. Uno de los momentos más impactantes de la noche lo protagonizaron Kika Cardoso y Rubén, elegidos por Lola Índigo para defender el tema 'The Time of My Life' en un cara a cara rebosante de energía, talento y complicidad.

La actuación dejó completamente boquiabiertos tanto al público como al resto de coaches, con Melendi alabando el magnífico espectáculo ofrecido. Sin embargo, el peso de la decisión sumió a Lola Índigo en un mar de lágrimas, visiblemente abrumada por tener que elegir entre dos voces de tal calibre. Finalmente, la artista se decantó por Kika Cardoso para que continúe su andadura en el concurso, firmando una de las batallas más memorables de la edición.