Carla y Nerea dividen a los coaches en la primera Batalla de Ganadores de La Voz

La Batalla de Ganadores ha comenzado para el equipo de Pablo López con dos voces muy diferentes. Carla y Nerea se han enfrentado interpretando canciones individuales, demostrando todo su potencial para conseguir una plaza en la siguiente fase de La Voz.

Carla se atreve con 'Girls Just Want to Have Fun'

Carla ha elegido ‘Girls Just Want to Have Fun’ para defender su continuidad en el programa. La talent ha demostrado su personalidad sobre el escenario y ha conseguido convencer a Melendi, que ha apostado por ella tras escuchar las dos actuaciones.

Nerea emociona con 'If I Were a Boy'

Nerea ha apostado por ‘If I Were a Boy’, una canción con la que ha conseguido conquistar a Lola Índigo y Mika. Los dos coaches han considerado que la talent merecía ganar el enfrentamiento.

Después de escuchar a las dos, Pablo López ha querido agradecerles su entrega: “Sois ilusión”, ha asegurado el malagueño, orgulloso del trabajo de sus artistas.

Finalmente, Pablo López ha elegido a Carla como ganadora de la Batalla, permitiéndole continuar su camino hacia los Directos de La Voz. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!