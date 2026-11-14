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Borja gana a Julieta en La Voz en una batalla que no ha dejado indiferente a nadie

Julieta y Borja han protagonizado una Batalla de Ganadores llena de personalidad. Melendi y Pablo han apostado por Julieta, pero Lola Índigo apuesta a Borja para continuar en La Voz.

Borja gana a Julieta en La Voz en una batalla que no ha dejado indiferente a nadie

Borja gana a Julieta en La Voz en una batalla que no ha dejado indiferente a nadie

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Celia Gil
Celia Gil
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Dos estilos muy diferentes han protagonizado el siguiente enfrentamiento del equipo de Lola Índigo en La Voz.

Julieta y Borja han defendido sus canciones individuales en una Batalla que ha dejado a la coach granadina con muchas dudas.

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Julieta ha elegido ‘Agárrate’, de Nathy Peluso, para demostrar toda su fuerza sobre el escenario de La Voz. Su interpretación ha convencido a Melendi y Pablo López, que han apostado por ella para continuar en la competición.

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Borja ha apostado por ‘Born This Way’, de Lady Gaga, una canción con la que ha desplegado toda su energía y personalidad. Su actuación ha conseguido convencer a Mika, que ha preferido su interpretación.

La decisión no ha sido nada fácil para Lola Índigo, que ha tenido que elegir entre dos artistas muy diferentes. Finalmente, la coach ha decidido que Borja continúe en su equipo, convirtiéndose en el ganador de esta Batalla de Ganadores.

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