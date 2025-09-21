El comentario de Sebastián Yatra que molesta a Mika: “¿Por qué has hablado?”

Mika y Malú no dudaron en girar su silla para luchar por la voz de Linabel, una amante del flamenco que sorprendió tocando el violín en directo al inicio de su actuación en las Audiciones a ciegas.

“Cuando encuentras una cosa excelente, sobran todos los géneros y las culturas”, le dedicó Mika a Linabel, que intentó transmitirle lo mucho que le había maravillado su interpretación en directo.

Linabel se quedó tan impresionada con las palabras de Mika que confesó sus dudas a la hora de qué decisión tomar, ya que ella tenía como idea inicial y principal irse con Malú, que ya se estaba frotando las manos.

Mika tenía la esperanza de que Linabel se fuese con él hasta que Sebastián Yatra le aconsejó a la talent que escuchase a su corazón, algo que perjudicó al nuevo coach de este año. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!