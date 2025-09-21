Mejores momentos | Audiciones
El comentario de Sebastián Yatra que molesta a Mika: “¿Por qué has hablado?”
El cantante ha culpado a su compañero de que Linabel decidiese marcharse finalmente al equipo de Malú por sus palabras.
Publicidad
Mika y Malú no dudaron en girar su silla para luchar por la voz de Linabel, una amante del flamenco que sorprendió tocando el violín en directo al inicio de su actuación en las Audiciones a ciegas.
“Cuando encuentras una cosa excelente, sobran todos los géneros y las culturas”, le dedicó Mika a Linabel, que intentó transmitirle lo mucho que le había maravillado su interpretación en directo.
Linabel se quedó tan impresionada con las palabras de Mika que confesó sus dudas a la hora de qué decisión tomar, ya que ella tenía como idea inicial y principal irse con Malú, que ya se estaba frotando las manos.
Más Vídeos
- “Ha aprendido español en tres meses”: Pablo López destapa la estrategia de Mika para poder ser coach de La Voz
- La Voz triunfa en su estreno como líder indiscutible y lo más visto del viernes con 15,3% de audiencia
- Yatra, confundido con la relación de Pablo y Malú: “Si así son con una canción cómo serían con un hijo”
Mika tenía la esperanza de que Linabel se fuese con él hasta que Sebastián Yatra le aconsejó a la talent que escuchase a su corazón, algo que perjudicó al nuevo coach de este año. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!
Publicidad