Mika se arrodilla tras escuchar el enorme talento de esta talent: “Elígeme”

Nela se ha metido a todo el público en el bolsillo después de interpretar junto a Pablo López al piano un tema de Adele.

Mika, coach de La Voz

Patri Bea
Nela ha revolucionado el plató de La Voz con su actuación. Pablo López se ha quedado tan prendado de su voz que ha bloqueado a Sebastián Yatra y superbloqueado a Malú para quitarse rivales de encima.

Nela, talent de La Voz 2025

Antes de que Nela pudiese elegir entre Mika y Pablo López, la talent nos ha regalado un momento musical interpretando ‘Someone Like You’ de Adele, con el coach que tanto la deseaba al piano.

Mika no ha podido evitar arrodillarse en cuanto Nela ha terminado de cantar para pedirle que se vaya a su equipo, algo con lo que la talent no contaba. “¿Dónde estoy? ¿Es esto una nube?”, pensaba la cantante.

Tal y como temía Pablo López después de este momento, Nela ha decidido dejarse llevar por sus sentimientos y se ha ido con Mika. ¡Revive este momento único del programa dándole play al vídeo de arriba!

Nela, Pablo López y Mika

Magia en La Voz: Nela emociona con ‘Someone Like You’ junto a Pablo López al piano

Mika, coach de La Voz

