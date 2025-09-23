100 concursantes compiten por un premio de 100.000 euros: El 1% regresa muy pronto a Antena 3

Es un éxito en medio mundo y arrasó también en su primera edición en Antena 3. Muy pronto se estrena la segunda temporada de El 1%, el concurso presentado por el carismático Arturo Valls. Se trata de un formato de preguntas de lógica y sentido común. En cada episodio participan 100 concursantes. Los que lleguen hasta la pregunta final que sólo es capaz de responder un 1% de la población optan a ganar el bote, que puede acumular hasta 100.000 euros.

Entre los concursantes también habrá participantes famosos que no optan a ningún premio, pero que tendrán que demostrar su conocimiento para comprobar cómo quedarían en la competición. Cada entrega consta de 15 preguntas. Estas cuestiones han sido contestadas previamente por más de 1.000 personas en un estudio de testeo a una audiencia amplia y representativa de la sociedad española. De esta manera, este muestreo asigna un porcentaje de acierto a cada pregunta basado en el número de personas que ha contestado correctamente.

Si bien la primera pregunta la acertaría el 90% de la sociedad, la pregunta 7 cae a un 40%, la pregunta 10 a un 25%, la pregunta 13 a un 10% y la pregunta 15 a ese 1% de la sociedad. Cada concursante arranca con 1.000 euros.

- De las preguntas del 90% al 60% (de la 1 a la 4): cuando un concursante falla la pregunta queda eliminado del juego y sus 1.000 euros pasan al bote.

- De las preguntas del 50% al 5% (de la 5 a la 14): los jugadores pueden usar sus 1.000 euros para comprar un pase una vez hayan visto la pregunta y así no quedar eliminados, pasando ese dinero al bote.

- Entre las preguntas del 35% al 30% (tras la pregunta 8): los concursantes pueden plantarse y conservar sus 1.000 euros. Si se plantan, dejan de jugar.

- Pregunta del 1%: los finalistas bajan al centro y ocupan un atril para disputar la última pregunta del programa. Se produce un dilema final: renunciar al bote y llevarse 10.000 euros de premio (a repartir entre los que deciden retirarse) o seguir jugando. Si deciden continuar concursando, deben responder a una pregunta que sólo un 1% de la sociedad acertaría para llevarse el bote final.