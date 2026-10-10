Sorpasso de Melendi en La Voz: adelanta a Pablo López y se convierte en el coach con más talents

Hasta aquí la cuarta entrega de las Audiciones a ciegas de La Voz. Una noche en la que los coaches han seguido confeccionando sus equipos con un objetivo claro: encontrar las mejores voces para llegar hasta la final.

La gala ha estado marcada por las segundas oportunidades, los giros en el último segundo y las estrategias de los coaches. Raúl ha regresado tres años después de no convencer a los coaches, Sean ha vivido una Audición por sorpresa gracias al Llego y canto y Nico ha desatado una auténtica batalla que ha terminado con un superbloqueo de Melendi a Pablo López.

Además, cada vez quedan menos huecos disponibles y la competición se intensifica. Melendi y Mika han sido los grandes protagonistas de la noche al conseguir tres nuevas voces cada uno, mientras que Lola Índigo ha sumado dos y Pablo López ha incorporado una.

Melendi adelanta a Pablo López y alcanza las diez voces

Melendi ha vivido una de sus mejores noches en las Audiciones a ciegas. El asturiano ha conseguido tres nuevos talents: Javier, Ismael y Ana, convirtiéndose en el coach con más voces de la edición hasta el momento.

Javier ha sido su primera incorporación después de interpretar ‘Coal’. Aunque el joven ha tenido que esperar hasta el final para conseguirlo, Melendi ha decidido apostar por su potencial.

Ismael también ha elegido al asturiano después de conquistar a Mika y Melendi con ‘Clima Tropical’, de Dani Fernández. Ana ha completado el triplete con su delicada interpretación de ‘Close to You’, consiguiendo que Melendi se girase y le diese la bienvenida a su equipo.

Con diez talents, Melendi adelanta a Pablo López y se coloca al frente de la competición.

Mika suma tres nuevas voces y ya cuenta con nueve talents

Mika tampoco se ha quedado atrás y ha terminado la noche con tres nuevas incorporaciones: Nico, Isabel y Nerea.

Nico ha protagonizado una de las grandes batallas de la gala. Su voz ha conquistado a Melendi, Mika y Pablo en cuestión de segundos, pero un superbloqueo del asturiano ha dejado fuera al malagueño. Finalmente, Nico ha elegido a Mika.

Isabel ha sido otra de sus incorporaciones después de interpretar ‘Nunca vas a comprender’. El coach ha esperado hasta el último segundo para pulsar el botón y sumar una voz de jazz a su equipo.

Por último, Nerea ha conseguido los giros de Melendi y Mika con ‘Stand Up’, pero ha decidido continuar su aventura junto al segundo.

Mika alcanza así las nueve voces en su equipo y continúa muy de cerca la lucha por los mejores talents.

Lola Índigo consigue a Sean y Raúl y alcanza los nueve talents

Lola Índigo ha sumado dos nuevas voces durante las cuartas Audiciones a ciegas, alcanzando los nueve integrantes en su equipo.

Sean ha vivido una de las grandes sorpresas de la noche al convertirse en protagonista del Llego y canto. Sin saber que iba a realizar su Audición, ha interpretado ‘Smile’ junto a su guitarra y ha conseguido los giros de Pablo López y Lola Índigo. Finalmente, ha elegido a la coach granadina.

Raúl también ha protagonizado una historia muy especial. El talent ha regresado a La Voz después de no entrar en el programa en 2023 y esta vez ha conquistado a tres coaches con ‘Lucha de gigantes’. Tras escuchar sus argumentos, ha decidido unirse al equipo de Lola.

Con Sean y Raúl, Lola Índigo ya cuenta con nueve talents en sus filas.

Pablo López incorpora a Mariona y suma nueve voces

Pablo López ha conseguido una nueva incorporación durante las cuartas Audiciones a ciegas y ya cuenta con nueve talents en su equipo.

Mariona ha llegado desde Barcelona para interpretar ‘Palabra prohibida’, de Samuraï, y ha conseguido que Pablo, Mika y Lola Índigo pulsen el botón.

Los tres coaches han quedado impresionados con su voz y han intentado convencerla, pero Mariona tenía muy claro que quería continuar su aventura junto a Pablo López.

Con este nuevo fichaje, el malagueño alcanza las nueve voces y continúa construyendo su equipo.

Las Audiciones a ciegas siguen avanzando y los cuatro coaches están cada vez más cerca de completar sus equipos. Melendi toma la delantera, pero todavía quedan muchas voces por descubrir y la batalla está lejos de terminar.