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Ningún coach se gira, pero ven potencial más allá de La Voz: “Tienes algo que brilla”

Miguel Ángel se ha quedado sin entrar en el concurso, pero ha reconocido haber disfrutado con su actuación en el escenario de La Voz.

Miguel Ángel en La Voz

Ningún coach se gira, pero ven potencial más allá de La Voz: “Tienes algo que brilla”

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Celia Gil
Celia Gil
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Los nervios también forman parte de enfrentarse a un escenario como el de La Voz. Miguel Ángel ha apostado por ‘Watermelon Sugar’, de Harry Styles, y ha puesto todo su empeño en intentar conquistar a los coaches.

Sin embargo, ninguno ha terminado pulsando el botón. Pablo López ha querido animarle a no quedarse únicamente con el resultado de su Audición: “Todo depende de algo que no se ve. Solo te animo a que sigas con la valentía que tienes de subirte al escenario”, ha señalado.

Lola Índigo también ha visto potencial en el talent y le ha dedicado un bonito mensaje: “Tienes algo que brilla. Igual no es hoy ni es ahora el momento, pero es bastante probable que sea en otro lugar”.

Ninguno ha sabido explicar por qué no se han girado, pero si algo tenemos claro es que esperamos ver a Miguel Ángel el próximo año en La Voz.

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