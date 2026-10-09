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Sean protagoniza el tercer Llego y canto de La Voz: “Tienes sensibilidad”

El talent ha interpretado ‘Smile’ y ha conseguido enamorar a dos de los cuatro coaches con su actuación en La Voz.

Sean en La Voz

Sean protagoniza el tercer Llego y canto de La Voz: “Tienes sensibilidad”

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Celia Gil
Celia Gil
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Todo puede cambiar de un momento a otro en La Voz y Sean lo ha comprobado en primera persona. El talent se ha llevado una enorme sorpresa al descubrir que era el siguiente protagonista del Llego y canto.

Sin tiempo para prepararse, ha cogido su guitarra y ha interpretado ‘Smile’, consiguiendo que Pablo López y Lola Índigo pulsen el botón. De esta manera, Sean ha pasado de no saber que iba a realizar una Audición a convertirse en concursante de La Voz.

Después de la actuación, el talent ha contado que es profesor de canto. “Tenías una sensibilidad muy chula en la voz y se me ha hecho corta tu actuación”, ha asegurado Lola.

Pablo López también ha intentado convencerle para comenzar un camino juntos, pero Sean ha terminado tomando su decisión: se ha ido directo al equipo de Lola Índigo. ¡Momentazo!

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