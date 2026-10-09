Solo unos segundos bastan para conquistar a los coaches: Nico desata una guerra en La Voz

Apenas han hecho falta dos segundos para que la voz de Nico provoque los primeros giros de los coaches. El talent ha apostado por ‘I Can’t Make You Love Me’ y Melendi y Mika han pulsado prácticamente al instante.

Pablo López se ha sumado más tarde y la guerra por Nico ha quedado servida. Melendi ha decidido superbloquear al malagueño, una jugada especialmente acertada al descubrir que Pablo parecía ser una de las opciones favoritas del talent.

Con Pablo fuera de la batalla, Melendi y Mika han tenido que jugar sus cartas para convencerle y sumar una nueva voz a sus equipos.

Finalmente, Nico ha elegido a Mika para continuar su aventura en La Voz, dejando al coach como ganador de una de las batallas más intensas de la noche. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!