Ismael canta ‘Clima Tropical’ de Dani Fernández en La Voz: “Tensión hasta el final”

El siguiente talent en subirse al escenario es Ismael. La música forma parte de su vida desde que comenzó a cantar a los 17 años. Ahora ha dado un paso más enfrentándose a las Audiciones a ciegas de La Voz con ‘Clima Tropical’, de Dani Fernández.

El talent ha tenido que esperar prácticamente hasta el final de su actuación para descubrir su destino. Mika y Melendi han pulsado el botón en los últimos instantes, provocando la reacción de Lola Índigo: “Tensión hasta el último momento”.

Con dos coaches interesados, ha comenzado la batalla por su voz: “Eso puede ser tu diferencia”, han destacado sobre su particular manera de interpretar. Melendi también ha intentado conectar con él: “No somos las mejores voces, pero tenemos una manera de llegar diferente”.

Sus argumentos han terminado convenciendo a Ismael, que ha elegido a Melendi para continuar su aventura en La Voz. ¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba!