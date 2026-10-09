Actuación | Audiciones
La voz de Mariona conquista a Mika, Lola y Pablo en las Audiciones a ciegas
La talent ha impresionado a los coaches al cantar ‘Palabra prohibida’ de Samuraï en el escenario de La Voz.
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Tres sillones se han iluminado durante la Audición de Mariona. La talent ha llegado desde Barcelona dispuesta a demostrar todo su potencial con ‘Palabra prohibida’, de Samuraï, y su voz no ha dejado indiferentes a los coaches.
Pablo López, Mika y Lola Índigo han pulsado el botón y han comenzado a luchar por incorporarla a sus equipos: “Qué suerte tener algo tan especial”, ha asegurado Lola, impresionada con lo que acababa de escuchar.
Pablo también ha visto todo el potencial de Mariona y le ha propuesto explorar otros registros: “Hacer de algo tan hermoso, algo lento”. Mika, por su parte, ha querido conocer más sobre ella para intentar convencerla.
Sin embargo, Mariona parecía tener la decisión bastante clara: “Tenía claro desde el principio que me quería ir con Pablo López”, ha anunciado para poner el broche de oro a un momento que seguro que será inolvidable. ¡Ya estás dentro de La Voz!
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