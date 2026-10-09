Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

La voz de Mariona conquista a Mika, Lola y Pablo en las Audiciones a ciegas

La talent ha impresionado a los coaches al cantar ‘Palabra prohibida’ de Samuraï en el escenario de La Voz.

Mariona en La Voz

La voz de Mariona conquista a Mika, Lola y Pablo en las Audiciones a ciegas

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Tres sillones se han iluminado durante la Audición de Mariona. La talent ha llegado desde Barcelona dispuesta a demostrar todo su potencial con ‘Palabra prohibida’, de Samuraï, y su voz no ha dejado indiferentes a los coaches.

Pablo López, Mika y Lola Índigo han pulsado el botón y han comenzado a luchar por incorporarla a sus equipos: “Qué suerte tener algo tan especial”, ha asegurado Lola, impresionada con lo que acababa de escuchar.

Pablo también ha visto todo el potencial de Mariona y le ha propuesto explorar otros registros: “Hacer de algo tan hermoso, algo lento”. Mika, por su parte, ha querido conocer más sobre ella para intentar convencerla.

Sin embargo, Mariona parecía tener la decisión bastante clara: “Tenía claro desde el principio que me quería ir con Pablo López”, ha anunciado para poner el broche de oro a un momento que seguro que será inolvidable. ¡Ya estás dentro de La Voz!

Irene emociona a Lola Índigo: “Es la primera vez que se me caen las lágrimas en La Voz”

Irene emociona a Lola Índigo: “Es la primera vez que se me caen las lágrimas en La Voz”

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Mariona en La Voz

La voz de Mariona conquista a Mika, Lola y Pablo en las Audiciones a ciegas

La Voz 2026, en directo: continúa la guerra entre los coaches en las Audiciones a ciegas

La Voz 2026, en directo: arranca la cuarta noche de Audiciones a ciegas

Javier González en La Voz

La corazonada de Melendi con Javier: “Hay algo en tu voz que me encanta”

Jarra… de agua fría para Moisés: el malentendido que le hace perder pese a empatar con David en AlaZ
AlaZ | 9 de octubre

Jarra… de agua fría para Moisés: el malentendido que le hace perder pese a empatar con David en AlaZ

“¡Me estoy volviendo loco!”: Moisés sobresalta a Roberto Leal con un pleno explosivo en La Pista
Mejores momentos | 9 de octubre

“¡Me estoy volviendo loco!”: Moisés sobresalta a Roberto Leal con un pleno explosivo en La Pista

“¡Ahora sí!”: Supremme de Luxe rompe su sequía en La Pista gracias a ‘La gota fría’
Mejores momentos | 9 de octubre

“¡Ahora sí!”: Supremme de Luxe rompe su sequía en La Pista gracias a ‘La gota fría’

La victoria musical se le estaba resistiendo a la artista en esta visita, hasta que se ha quitado la espina con un pleno gracias a Carlos Vives.

¡Sin gafas! El curioso parecido de Moisés con un personaje de Oliver y Benji
Mejores momentos | 9 de octubre

¡Sin gafas! El curioso parecido de Moisés con un personaje de Oliver y Benji

En una espontánea charla sobre personajes de ficción, el concursante ha nombrado la serie y ha dejado una imagen muy inusual.

Jorge Cadaval

El marido de Jorge Cadaval le pide la mano por tercera vez en su 66 cumpleaños: "Me dejó descolocado"

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz, tras el archivo de su denuncia contra Omar Montes: "La jueza no recibió ni una sola prueba mía"

Verónica Hidalgo

Buenas noticias para Verónica Hidalgo: el juez desbloquea sus cuentas bancarias tras la detención de su marido

Publicidad