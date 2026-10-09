Noelia canta en japonés en La Voz y deja a los coaches descolocados: “Estoy flipando”

Una voz muy diferente ha conseguido dejar completamente desconcertados a los coaches. La talent ha decidido cantar en japonés durante su Audición a ciegas, provocando todo tipo de reacciones desde los sillones.

“Estoy flipando” o “Tiene algo bonito, pero estoy despistado” han sido algunos de los comentarios mientras Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López intentaban averiguar en qué idioma estaba interpretando la canción.

Finalmente, ninguno ha pulsado el botón. Al descubrir a la talent, ella misma ha desvelado el misterio: “Soy mitad malagueña, mitad japo”. La talent ha cantado ‘Hana’.

Los coaches han reconocido entonces que intentar descifrar el idioma les ha impedido centrarse completamente en su voz: “Qué lástima, tienes algo especial, pero estábamos despistados”, han señalado Melendi.

“Creo que es culpa nuestra porque estábamos centrados en descifrar el idioma”, han admitido tras la actuación, lamentando no haber disfrutado de la Audición de otra manera. ¡Volveremos a verte!