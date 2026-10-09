Raúl regresa a La Voz tras participar en 2023 y consigue tres giros: “Eres un artista”

Tres años después, Raúl ha vuelto al escenario en el que se quedó a las puertas de cumplir su sueño. El talent participó en La Voz en 2023, pero entonces ninguno de los coaches pulsó el botón. Esta vez, la historia ha sido muy diferente.

Raúl ha interpretado ‘Lucha de gigantes’ y ha conseguido conquistar a Lola Índigo, Pablo López y Mika. Tres giros que han confirmado todo lo que ha evolucionado desde su primera Audición.

“Mola mucho que tengas una voz distinta, una manera de expresarte distinta”, ha destacado Lola. La coach ha tenido claro lo que ha visto sobre el escenario: “Tú eres artista”.

Pablo López también ha querido conocer más sobre Raúl y ha destacado la manera en la que ha hecho suya la canción. “A veces las canciones y lo que hagamos con ellas suele ser un arma hermosa”, ha asegurado el malagueño.

Después de volver a intentarlo y conseguir esta vez tres giros, Raúl ha cumplido su sueño y ha elegido a Lola Índigo para comenzar su nueva andadura en La Voz.