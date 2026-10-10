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Melendi cae rendido ante la dulce voz de Ana en La Voz: “Estás dentro”

Los dos coaches de La Voz han luchado por su voz, pero la talent ha elegido continuar junto a Mika en el programa.

Ana en La Voz

Melendi cae rendido ante la dulce voz de Ana en La Voz: “Estás dentro”

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Celia Gil
Celia Gil
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Nerea sigue dando pasos en la música y el siguiente la ha llevado directamente hasta el escenario de La Voz. La talent ha elegido ‘Stand Up’ para enfrentarse a los coaches en su Audición a ciegas.

Su voz ha conseguido convencer a Mika y Melendi, que han pulsado el botón para luchar por ella. Los coaches han destacado el gran comienzo de su actuación, aunque también han notado cómo los nervios han aparecido después de los giros. “Has empezado muy bien, con mucha clase, pero cuando nos hemos girado te has ido diluyendo”, ha señalado Melendi, que aun asi ha recalcado lo mucho que le ha gustado su actuación.

Mika ha querido poner el foco en aquello que hace diferente a Nerea: “Es un privilegio gigante, tienes una cosa que cuando cantas es solo para ti”, ha asegurado impresionado por su personalidad.

Tras escuchar a los dos coaches, Nerea ha tomado su decisión y ha elegido a Mika para continuar su camino en La Voz.

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