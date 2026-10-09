La corazonada de Melendi con Javier: “Hay algo en tu voz que me encanta”

Nunca antes se había enfrentado a un escenario, pero Javier ha elegido La Voz para vivir su primera vez. El joven ha interpretado ‘Coal’ en una Audición marcada por los nervios y la emoción.

Los segundos han ido pasando sin que ningún coach se girase hasta que Melendi ha pulsado el botón en la recta final, dándole a Javier la oportunidad de continuar en el programa.

“No ha sido tu mejor actuación, pero hay algo en la voz que desde el principio a mí me encanta”, ha asegurado Melendi tras escucharle y descubrir que el joven venía de Asturias.

El coach ha querido apostar por todo el potencial que ve en el joven: “Es una voz que quiero ver evolucionar”. Para Melendi, hay que dar a las personas la oportunidad de desarrollarse y descubrir hasta dónde pueden llegar.

¡Bienvenido a La Voz y al equipo de Melendi!