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“Esto va a ser duro”, el próximo viernes, penúltimas Audiciones de La Voz

Se avecina el final de las Audiciones a ciegas de La Voz 2026 y la próxima gala promete ser una auténtica montaña rusa de emociones. ¡No te la pierdas!

Melendi y Lola Índigo en La Voz

“Esto va a ser duro”, el próximo viernes, penúltimas Audiciones de La Voz

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Celia Gil | Borja Tamayo
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El tiempo pasa volando y estamos a punto de plantarnos en las quintas Audiciones a ciegas de La Voz 2026. Es decir, se trata de la penúltima gala en la que los coaches elegirán a los talents con los que pretenden llevar a sus respectivos equipos a la cima.

La propia Lola Índigo anticipa lo que se viene: “Esto va a ser duro, chicos”. Y es que, efectivamente, en la recta final de esta fase del programa cada detalle cuenta. La estrategia debe ser impecable y un pequeño error lo podría cambiar todo.

El nivel está por las nubes y la próxima semana nada bajará a tierra. Lo contrario: seguirá escalando y los bloqueos y superbloqueos serán más importantes que nunca.

No te pierdas las quintas Audiciones a ciegas de La Voz, el viernes a las 22 horas en Antena 3.

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