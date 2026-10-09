Isabel lleva el jazz a La Voz y conquista a Mika cuando menos lo esperaba

El jazz se ha apoderado del escenario de La Voz con la llegada de Isabel. La talent ha interpretado ‘Nunca vas a comprender’ en una actuación muy especial con la que ha conseguido mantener la incertidumbre hasta el final.

Cuando parecía que los sillones iban a permanecer de espaldas, Mika ha pulsado el botón en el último segundo, asegurando la continuidad de Isabel en el programa.

Pablo López se ha fijado además en un detalle de la actuación: “Estaba tocando ella, lo sabía”, ha asegurado el malagueño al descubrir a la talent.

El botón de Mika le ha servido para entrar en La Voz: “Transmites paz”, dijo el coach tras llevarsela a su equipo. ¡Bienvenida!