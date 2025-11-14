Antena 3 LogoAntena3
‘Sakura’ de Rosalía, el tema con el que Nela emociona en los Asaltos

Con una elegancia y una pureza únicas, la talent deslumbró con esta impresionante actuación. ¡Te lo contamos!

Celia Gil
Publicado:

Nela protagonizó uno de los momentos más delicados y emocionantes de la noche en los Asaltos de La Voz.

Con su interpretación de ‘Sakura’, de Rosalía, la artista logró crear una atmósfera mágica, íntima y llena de verdad. Su voz suave y su conexión con la canción consiguieron envolver por completo el escenario, transmitiendo una energía casi hipnótica.

Mika, su coach, no dudó en destacar la fuerza y el potencial que esconde dentro de ella: “Tienes mucha vida, pero todo está escondido. Sobre el escenario necesitas ponerlo todo y utilizarlo.”

El coach internacional subrayó el talento natural de Nela, asegurando que posee una capacidad abrumadora para emocionar con su voz.

Por su parte, Carla Morrison, asesora de Mika, quedó igualmente impresionada por la interpretación: “La cantaste de una manera muy pura y bella”, afirmó con ternura.

Una actuación llena de sutileza y sentimiento que dejó claro que Nela es una de las voces más especiales del equipo de Mika y una artista capaz de transformar la emoción en arte.

