Mejores momentos | Segunda semifinal
Las lágrimas de María José Campanario tras el gesto de Eva Soriano: “Estoy muy emocionada”
La celebrity ha roto a llorar tras el gesto de Eva Soriano que ha querido compartir el premio con ella.
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María José Campanario ha podido donar parte del premio gracias a la generosidad de Jessica, quien se lo cedió a Eva Soriano. “No es gracias a mí” ha explicado la concursante quien ha agradecido a sus compañeras el gesto.
Campanario ha querido tener un gesto muy especial con la ONG que investiga sobre una enfermedad que ella misma padece y sufre. “Dan visibilidad a personas con enfermedades como la mía”, ha explicado.
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