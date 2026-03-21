Las lágrimas de María José Campanario tras el gesto de Eva Soriano: “Estoy muy emocionada”

María José Campanario ha podido donar parte del premio gracias a la generosidad de Jessica, quien se lo cedió a Eva Soriano. “No es gracias a mí” ha explicado la concursante quien ha agradecido a sus compañeras el gesto.

Campanario ha querido tener un gesto muy especial con la ONG que investiga sobre una enfermedad que ella misma padece y sufre. “Dan visibilidad a personas con enfermedades como la mía”, ha explicado.