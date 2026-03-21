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Mejores momentos | Segunda semifinal

Las lágrimas de María José Campanario tras el gesto de Eva Soriano: “Estoy muy emocionada”

La celebrity ha roto a llorar tras el gesto de Eva Soriano que ha querido compartir el premio con ella.

Las lágrimas de María José Campanario tras el gesto de Eva Soriano

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María José Campanario ha podido donar parte del premio gracias a la generosidad de Jessica, quien se lo cedió a Eva Soriano. “No es gracias a mí” ha explicado la concursante quien ha agradecido a sus compañeras el gesto.

Campanario ha querido tener un gesto muy especial con la ONG que investiga sobre una enfermedad que ella misma padece y sufre. “Dan visibilidad a personas con enfermedades como la mía”, ha explicado.

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La jueza ha valorado positivamente la trayectoria de Patricia Conde durante toda la sexta edición y le ha querido premiar con cinco puntos extras antes de conocer el veredicto.

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