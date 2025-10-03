Antena 3 LogoAntena3
Mika apuesta por Antony gracias al botón del arrepentimiento: “Los nervios pueden tener ese efecto”

Los nervios jugaron en su contra y no conquistó con su actuación, pero el coach internacional decidió arrepentirse y pulsó el botón para tenerle en su equipo.

Mika y Antony

Celia Gil
Publicado:

Antony Vallejo, protagonista del Llego y canto, ha vivido una noche llena de emociones. Tras llegar al plató con los ojos vendados y lleno de nervios, el talent se armó de valor para subirse al escenario y cantar ‘Heaven’ de Bryan Adams.

Los nervios jugaron en su contra, y a ello se sumó que su guitarra estaba desafinada, lo que impidió que los coaches pulsaran el botón. “Tú tienes una voz muy buena y una buena intención”, le reconoció Mika, que aseguró que con un poco más de trabajo Antony podría lograr todo lo que se proponga.

El talent explicó que la sorpresa lo había superado: “Vine asustado, por sorpresa y con los ojos vendados”. Ante esa confesión, Mika valoró su esfuerzo: “Los nervios pueden tener este efecto de bloquear mucho”.

Y fue entonces cuando llegó: Mika pulsó el botón del arrepentimiento, una de las novedades de esta temporada, para darle una segunda oportunidad. Así, Antony entró directamente en su equipo, cerrando uno de los momentos más emocionantes de la gala.

