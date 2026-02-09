Imperdible
¿Cómo sería poder hablar con los libros? El desternillante sketch que le ha preparado Juan Carlos Ortega a Antonio Orozco
El colaborador ha preparado una divertidísima escena creada por inteligencia artificial de cómo sería el libro del invitado si pudiese hablar.
Antonio Orozco ha llegado a El Hormiguero dispuesto a emocionar con su energía y su música. El cantante ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera y ha conectado, una vez más, con el público del programa.
Después de la entrevista, Pablo Motos ha conectado con Juan Carlos Ortega para que deleitase al invitado con uno de sus desternillantes sketches. Esta vez, el colaborador ha mostrado un novedoso y espectacular invento tecnológico.
El humorista ha llevado a su plató a una programadora que ha creado una aplicación con la que se puede hablar con los libros. La compañera, creada por inteligencia artificial, ha bromeado mostrando cómo sería mantener una charla con el libro de Antonio Orozco. ¡No te lo pierdas!
