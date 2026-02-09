"No hay hotel sustituya a una furgo": Antonio Orozco confiesa su manía más extraña cuando está de gira

Antonio Orozco ha visitado El Hormiguero para compartir su música y su lado más cercano con el público. Entre anécdotas y reflexiones, el artista ha demostrado por qué sigue siendo una de las voces más queridas del panorama musical español.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por su manía más extraña cuando está de gira: ducharse en el campo. El cantante ha contado cómo preparan las garrafas y ha asegurado que es uno de los grandes placeres que obtiene tras un gran concierto.

De hecho, Antonio ha dicho que "no hay hotel que sustituya una furgo", dejando claro que es un enamorado de las giras y confirmando que tiene un vínculo de lo más especial con su equipo. ¡Imperdible!