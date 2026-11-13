Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Batallas

Adriana y Leticia emocionan con Sabina y Zahara en la Batallas

Adriana y Leticia han emocionado con sus actuaciones individuales en la Batalla de Ganadores. Los cuatro coaches han coincidido en apostar por Adriana para continuar en La Voz.

Adriana y Leticia emocionan con Sabina y Zahara en la Batallas

Adriana y Leticia emocionan con Sabina y Zahara en la Batallas

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Dos canciones llenas de sentimiento han protagonizado el siguiente enfrentamiento del equipo de Pablo López.

Leticia y Adriana Moreno han defendido sus propias actuaciones para demostrar que merecen seguir avanzando en la competición.

Leticia emociona con 'Con las ganas' de Zahara

Leticia ha elegido ‘Con las ganas’, de Zahara, para enfrentarse a esta nueva fase. Su interpretación ha llegado al corazón de Pablo López, que ha querido agradecerle todo lo que le ha transmitido: “Las cosas más bonitas se pueden decir con las manos, como tú me has enseñado”.

Adriana Moreno conquista con 'Contigo' de Joaquín Sabina

Adriana ha apostado por ‘Contigo’, de Joaquín Sabina, una canción con la que ha conseguido impresionar a los coaches. “Adriana, tú haces viajes en el tiempo, enhorabuena porque es vital”, le ha asegurado Pablo López tras escucharla.

Melendi, Lola Índigo y Mika han coincidido en apostar por Adriana después de las dos actuaciones. Y Pablo López también lo ha tenido claro: ha elegido a Adriana Moreno para continuar en su equipo y seguir luchando por llegar a los Directos de La Voz.

Pitú e Isabel en La Voz

Isabel y Pitú crean magia en La Voz y Mika apuesta por Pitú como ganador de la Batalla

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Adriana y Leticia emocionan con Sabina y Zahara en la Batallas

Adriana y Leticia emocionan con Sabina y Zahara en la Batallas

La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en una decisiva Batalla de Ganadores

La Voz 2026, en directo: arranca la decisiva Batalla de Ganadores

Batalla entre Carla y Nerea en La Voz

Carla y Nerea dividen a los coaches en la primera Batalla de Ganadores de La Voz

Vanesa Martín en La Voz
Mejores momentos | Batallas

Vanesa Martín emociona con ‘Que vuelvan’, uno de sus temas inéditos en La Voz

Concentración máxima: David amaga con romper el empate a 23 con Moisés en AlaZ
AlaZ | 13 de noviembre

Concentración máxima: David amaga con romper el empate a 23 con Moisés en AlaZ

¿Soltería o noviazgo? La elección que deja a Moisés compuesto y sin pleno en Pasapalabra
Mejores momentos | 13 de noviembre

¿Soltería o noviazgo? La elección que deja a Moisés compuesto y sin pleno en Pasapalabra

Roberto Leal ha hecho un rápido sondeo con ambas opciones del ¿Dónde Están? entre el público del plató, Moisés se ha sumado a la mayoría y David se ha llevado los veinte segundos en juego.

De tanto decir “Te quiero”, Moisés acaba ganando en Pasapalabra con Hombres G
Mejores momentos | 13 de noviembre

De tanto decir “Te quiero”, Moisés acaba ganando en Pasapalabra con Hombres G

Moisés ha convertido La Pista en un momento romántico y en una declaración de amor con un clásico de Hombres G.

Lucía Hoyos replica el legendario twist de Pulp Fiction y hace pleno en La Pista

Lucía Hoyos replica el legendario twist de Pulp Fiction y hace pleno en La Pista

Parada

José Manuel Parada pasó las últimas horas de Helena Bianco junto a ella: "Soñaba que se iba a curar"

Niña Pastori

Hablamos con la mujer detenida en el concierto de Niña Pastori: "Yo en contra de ella no tengo nada"

Publicidad