Actuación | Batallas
Adriana y Leticia emocionan con Sabina y Zahara en la Batallas
Adriana y Leticia han emocionado con sus actuaciones individuales en la Batalla de Ganadores. Los cuatro coaches han coincidido en apostar por Adriana para continuar en La Voz.
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Dos canciones llenas de sentimiento han protagonizado el siguiente enfrentamiento del equipo de Pablo López.
Leticia y Adriana Moreno han defendido sus propias actuaciones para demostrar que merecen seguir avanzando en la competición.
Leticia emociona con 'Con las ganas' de Zahara
Leticia ha elegido ‘Con las ganas’, de Zahara, para enfrentarse a esta nueva fase. Su interpretación ha llegado al corazón de Pablo López, que ha querido agradecerle todo lo que le ha transmitido: “Las cosas más bonitas se pueden decir con las manos, como tú me has enseñado”.
Adriana Moreno conquista con 'Contigo' de Joaquín Sabina
Adriana ha apostado por ‘Contigo’, de Joaquín Sabina, una canción con la que ha conseguido impresionar a los coaches. “Adriana, tú haces viajes en el tiempo, enhorabuena porque es vital”, le ha asegurado Pablo López tras escucharla.
Melendi, Lola Índigo y Mika han coincidido en apostar por Adriana después de las dos actuaciones. Y Pablo López también lo ha tenido claro: ha elegido a Adriana Moreno para continuar en su equipo y seguir luchando por llegar a los Directos de La Voz.
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