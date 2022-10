La cuarta gala de Audiciones a ciegas de 'La Voz': una noche de sorpresas e inesperados regresos

Las Audiciones a ciegas de 'La Voz' ya han superado su ecuador de programas y los coaches ya tienen más de la mitad de las voces que le han falta para cerrar sus equipos. Laura Pausini, Pablo López, Luis Fonsi y Antonio Orozco continúan dejándose la piel a cada gala para poder conseguir las mejores voces del país.

En el cuarto programa, hemos descubierto nuevos talentos de diversos estilos musicales pero también nos han sorprendido algunos inesperados regresos. ¡Descubre el resumen de la noche!

EQUIPO LUIS FONSI

Nicolás Moreno fue el primer talent en pisar el escenario en las cuartas Audiciones a ciegas. El joven malagueño logró conseguir un inesperado pleno en el último segundo tras cantar 'La despedida' de Cami. Tras una intensa lucha de coaches, decidió sumarse al equipo de Luis Fonsi.

Al equipo de Luis Fonsi también se incorporó la voz de Milos, un joven talent que envió un importantísimo mensaje durante su paso por el escenario de 'La Voz' al mostrarse a sí mismo: "No he sufrido bullying ni acoso de ningún tipo. No es apoyar, es aceptar y normalizar", revelaba durante su presentación. En las Audiciones a ciegas se atrevió con una impactante versión de 'Human' de Christina Perri.

EQUIPO LAURA PAUSINI

Gabriel Herrera dejó a todos impactados con su inesperado regreso en este cuarto programa. El talent que se ganó la segunda oportunidad en las Audiciones a ciegas, volvió a atreverse con el escenario de 'La Voz' y logró conquistar por fin a los coaches. Laura Pausini fue la única que lo reconoció al instante y Gabriel no dudó en sumarse al equipo de la coach italiana.

Víctor Bravo dejó uno de los grandes momentos de la noche tras aparecer en las Audiciones a ciegas de 'La Voz' para sorpresa de su abuela, quién se encontraba entre el público. Durante toda la actuación del talent, la abuela se ha mostrado muy emocionada y ha estallado en lágrimas al ver orgullosa a su nieto participar en el programa. Además, la alegría fue máxima cuando Laura Pausini giró su sillón para llevarse automáticamente a Víctor a su equipo.

Finalmente, Laura Pausini fue la coach que consiguió un total de tres talentos, uno más que sus compañeros, en esta cuarta noche de Audiciones a ciegas tras girarse por Ana Davidson. Una joven talent que realizó una versión propia de la canción de soul 'Ain't no sunshine', de Bill Withers. La dulzura con la que cantó, unida a su espectacular voz, hizo que la coach italiana se girase por Ana.

EQUIPO PABLO LÓPEZ

La dulce y joven talent Sofía Rico cautivó a Pablo López tras realizar una versión del tema 'Una nube blanca', de Ana Belén. El coach malagueño pulsó su botón por la voz de la madrileña y la sumó automáticamente a su equipo.

Teresa de Luis enloqueció al público al interpretar la histórica canción francesa, 'Dernière Danse', de Indila. Su paso por el escenario ocasionó una guerra entre los coaches que hizo que Antonio Orozco bloquease a Luis Fonsi pero, su estrategia no le valió la pena porque la talent seleccionó el equipo de Pablo López.

EQUIPO ANTONIO OROZCO

Adrián Benítez llenó de ilusión a Antonio Orozco y Pablo López con su paso por las Audiciones a ciegas al versionar la canción de la mítica banda Triana, 'Abre la puerta'. El sevillano consiguió que los dos coaches españoles se diesen la vuelta y finalmente, decidió irse al 'Equipo Orozco'.

El talent por el que Antonio Orozco se giró fue por José Correa que deslumbró a todos versionando la canción de Alejandro Sanz, 'Viviendo deprisa', mientras tocaba la guitarra a la perfección. José logró conquistar al coach catalán siendo el único en girarse por su voz y sumándolo automáticamente a su equipo.

El emocionante momento de la noche lo protagonizó Antonio Orozco con uno de los talents eliminados de la noche. José María Buitrago se atrevió antes de irse a pedirle al coach catalán si podía cantar con él su canción 'Pedacitos de ti'. Juntos, enmudecieron a todo el público con una emotiva versión improvisada en 'La Voz'. ¡Revívelo en el vídeo!

Resumen de equipos