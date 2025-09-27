Antena 3 LogoAntena3
“El nivel de los artistas que cantan en La Voz España es increíble”: Mika, sorprendido con el talento de este año

Los artistas que pasan por el escenario del programa hasta el momento han dejado impactado al nuevo coach.

Mika

Patri Bea
Publicado:

Los talents que han pasado hasta ahora por las Audiciones a ciegas nos han dejado boquiabiertos por la capacidad vocal que tienen y por la manera tan segura y firme en la que se mueven sobre un escenario de este calibre.

Precisamente el talento natural de los participantes es lo que Mika quiso resaltar tras la audición de Juampi. “El nivel de los artistas que cantan en La Voz España es increíble”, aseguró el coach.

Juampi, talent de La Voz

Mika se paró a resaltar la calidad de los artistas de este programa justo después de que se produjese un momento de confusión por el bloqueo de Pablo López, ya que tanto Mika como Yatra aseguraban haber intentado fastidiar a su compañero.

Pablo no daba crédito ante esta situación y exigió al programa que sus dos compañeros gastasen esta opción de bloqueo. ¡Menudo momentazo nos regalaron! ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

Juampi, talent de La Voz

Desde Buenos Aires a La Voz: Juampi conquista con un tema de Pablo Alborán

