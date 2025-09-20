Antena 3 LogoAntena3
Pablo superbloquea a Malú y rompe el deseo de esta talent: “Me ha escocido mucho”

Nela ha confesado que le ha fastidiado lo que ha hecho el cantante porque es muy fan de la única coach femenina de este año.

Pablo López, coach de La Voz

Nela ha sido la encargada de abrir las Audiciones a ciegas de la nueva edición de La Voz y su actuación no ha pasado nada desapercibida. Pablo ha bloqueado a Sebastián Yatra durante la actuación y minutos después… ¡ha superbloqueado a Malú!

Antes de que la cantante pudiese hablar con la talent, Pablo López ha apretado el botón sin ser visto y ha dejado sin palabras a su compañera. “La justicia existe”, ha bromeado Sebastián Yatra al ver a su compañera en la misma situación que él.

A Pablo no le ha quedado más remedio que confesar lo que había hecho, pero con lo que no contaba era con que a Nela no le hiciera ninguna gracia el superbloqueo de la cantante. “A mí me encanta Malú”, le confesaba la talent a Yatra.

“Vamos a tener un problema en algún momento porque me ha escocido mucho”: aseguraba Malú después de corroborar que Nela se hubiese ido a su equipo. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

