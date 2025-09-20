Pablo superbloquea a Malú y rompe el deseo de esta talent: “Me ha escocido mucho”

Nela ha sido la encargada de abrir las Audiciones a ciegas de la nueva edición de La Voz y su actuación no ha pasado nada desapercibida. Pablo ha bloqueado a Sebastián Yatra durante la actuación y minutos después… ¡ha superbloqueado a Malú!

Antes de que la cantante pudiese hablar con la talent, Pablo López ha apretado el botón sin ser visto y ha dejado sin palabras a su compañera. “La justicia existe”, ha bromeado Sebastián Yatra al ver a su compañera en la misma situación que él.

A Pablo no le ha quedado más remedio que confesar lo que había hecho, pero con lo que no contaba era con que a Nela no le hiciera ninguna gracia el superbloqueo de la cantante. “A mí me encanta Malú”, le confesaba la talent a Yatra.

“Vamos a tener un problema en algún momento porque me ha escocido mucho”: aseguraba Malú después de corroborar que Nela se hubiese ido a su equipo. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!