Pere no convence a los coaches de La Voz con su actuación: “No quiero que esto te desmotive”

Ningún coach ha girado su silla tras su interpretación de ‘Arcade’ de Duncan Laurence en las Audiciones a ciegas.

Pere, talent de La Voz

Celia Gil
Pere, un joven músico de Barcelona que domina la guitarra, el piano y la percusión, llegó al escenario de La Voz dispuesto a mostrar su mejor versión. Para su Audición a ciegas eligió ‘Arcade’ de Duncan Laurence, una interpretación llena de delicadeza y sentimiento que emocionó al público.

A pesar de lo bonito de su actuación, ninguno de los coaches decidió girar su silla. Sebastián Yatra fue el primero en hablar y le reconoció su talento: “Estamos tan sorprendidos como tú, estaba esperando ese último de ir con todo. Tienes una voz brutal, pero no quiero que esto te desmotive”.

Malú, por su parte, quiso tranquilizar al talent con sinceridad: “Quizá no era el día hoy, aquí”. Aunque Pere no logró un hueco en los equipos, se ganó la admiración de todos por su talento musical y su entrega sobre el escenario.

Malú, coach de La Voz

En directo, segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz: una talent sorprende a su madre

