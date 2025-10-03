Actuación | Audiciones
Ferran regresa a La Voz tras su paso por la versión Kids con un tema de Olivia Rodrigo
El talent ha interpretado ‘Vampire’ en las Audiciones a ciegas de La Voz conquistando a Pablo López y Mika.
Ferran, nuestro siguiente talent, conoce muy bien lo que significa subirse al escenario de La Voz. El joven participó hace seis años en La Voz Kids con Vanesa Martín como su coach, y ahora regresa para enfrentarse a las Audiciones a ciegas de una manera muy diferente, con más experiencia y madurez.
En su regreso al programa, Ferran interpretó ‘Vampire’ de Olivia Rodrigo, demostrando un gran crecimiento artístico y sorprendiendo con una actuación llena de fuerza y personalidad. Su voz conquistó a Mika y Pablo López, que no tardaron en pulsar el botón para intentar sumarlo a sus equipos. “Es una pasada lo que has hecho”, le dijo Pablo tras escucharle.
Aunque tenía dos opciones, Ferran no dudó y se fue directo al equipo de Pablo López, reencontrándose con la esencia de un coach que valora la emoción y la autenticidad por encima de todo. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!
