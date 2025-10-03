Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

Ferran regresa a La Voz tras su paso por la versión Kids con un tema de Olivia Rodrigo

El talent ha interpretado ‘Vampire’ en las Audiciones a ciegas de La Voz conquistando a Pablo López y Mika.

Ferran, talent de La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Ferran, nuestro siguiente talent, conoce muy bien lo que significa subirse al escenario de La Voz. El joven participó hace seis años en La Voz Kids con Vanesa Martín como su coach, y ahora regresa para enfrentarse a las Audiciones a ciegas de una manera muy diferente, con más experiencia y madurez.

En su regreso al programa, Ferran interpretó ‘Vampire’ de Olivia Rodrigo, demostrando un gran crecimiento artístico y sorprendiendo con una actuación llena de fuerza y personalidad. Su voz conquistó a Mika y Pablo López, que no tardaron en pulsar el botón para intentar sumarlo a sus equipos. “Es una pasada lo que has hecho”, le dijo Pablo tras escucharle.

Aunque tenía dos opciones, Ferran no dudó y se fue directo al equipo de Pablo López, reencontrándose con la esencia de un coach que valora la emoción y la autenticidad por encima de todo. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

Malú, coach de La Voz

En directo, segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz: una talent sorprende a su madre

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Ferran, talent de La Voz

Ferran regresa a La Voz tras su paso por la versión Kids con un tema de Olivia Rodrigo

Mika y Antony

Mika apuesta por Antony gracias al botón del arrepentimiento: “Los nervios pueden tener ese efecto”

Antony Vallejo, talent de La Voz

Antony Vallejo interpreta ‘Heaven’ con la guitarra desafinada y causa desconcierto entre los coaches

Antony Vallejo, La Voz
Mejores momentos | Audiciones

“No sé si estoy preparado para cantar”: un talent duda hasta el último momento si hacer su Audición en La Voz

Luis, Talent de La Voz
Actuación | Audiciones

La actuación de este talent silencia el plató de La Voz con el flamenco más puro

Mika y Catalina en La Voz
Mejores momentos | Audiciones

“Nadie ha podido cantar esta canción”: Mika canta por primera vez ‘Relax’ en La Voz

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando el público pidió a Mika cantar junto a Catalina ‘Relax’, uno de sus temas más emblemáticos.

Catalina talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Esta talent se come el escenario de La Voz con ‘Beautiful things’ y conquista a Mika

La talent ha sorprendido con este temazo de Benson Boone en las Audiciones a ciegas. ¡Revive su actuación!

¿Arriesgará? Rosa, ante su último segundo en El Rosco con 22 aciertos: “Me da miedo fallar”

¿Arriesgará? Rosa, ante su último segundo en El Rosco con 22 aciertos: “Me da miedo fallar”

Elogios a Manu por su nuevo poema para despedir a los invitados en Pasapalabra: “Eres un virtuoso”

Elogios a Manu por su nuevo poema para despedir a los invitados en Pasapalabra: “Eres un virtuoso”

El sublime momento de Daniel Diges como ‘El fantasma de la ópera’ en Pasapalabra

El sublime momento de Daniel Diges como ‘El fantasma de la ópera’ en Pasapalabra

Publicidad