Actuación | Audiciones

Antony Vallejo interpreta ‘Heaven’ con la guitarra desafinada y causa desconcierto entre los coaches

El protagonista del último Llego y canto se subió con muchas dudas al escenario para cantar este tema de Bryan Adams.

Antony Vallejo, talent de La Voz

Celia Gil
Publicado:

Las Audiciones a ciegas vivieron otro momentazo con el Llego y canto, esta vez protagonizado por Antony Vallejo. Los nervios casi le impiden cantar, pero finalmente reunió el valor para subirse al escenario y cumplir su sueño.

El joven eligió un clásico como ‘Heaven’ de Bryan Adams, con el que logró emocionar al público. Sin embargo, un imprevisto marcó su actuación: la guitarra estaba desafinada, lo que generó desconcierto entre los coaches.

Aun así, Pablo López no dudó en reconocer su talento: “Es muy bueno, es perfecto”. Por su parte, Sebastián Yatra señaló lo ocurrido: “Se le va mucho la afinación por lo de la guitarra”, tratando de restar importancia al fallo técnico y poniendo en valor la interpretación de Antony.

Lamentablemente, ninguno de los coaches giró su silla para tenerle en su equipo. ¡Muchas emociones juntas!

El viernes, siente la magia de La Voz en Antena 3: "Pocos cantantes tienen esta fuerza"

