Antony Vallejo interpreta ‘Heaven’ con la guitarra desafinada y causa desconcierto entre los coaches

Las Audiciones a ciegas vivieron otro momentazo con el Llego y canto, esta vez protagonizado por Antony Vallejo. Los nervios casi le impiden cantar, pero finalmente reunió el valor para subirse al escenario y cumplir su sueño.

El joven eligió un clásico como ‘Heaven’ de Bryan Adams, con el que logró emocionar al público. Sin embargo, un imprevisto marcó su actuación: la guitarra estaba desafinada, lo que generó desconcierto entre los coaches.

Aun así, Pablo López no dudó en reconocer su talento: “Es muy bueno, es perfecto”. Por su parte, Sebastián Yatra señaló lo ocurrido: “Se le va mucho la afinación por lo de la guitarra”, tratando de restar importancia al fallo técnico y poniendo en valor la interpretación de Antony.

Lamentablemente, ninguno de los coaches giró su silla para tenerle en su equipo. ¡Muchas emociones juntas!