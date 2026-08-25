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LA VOZ
Melendi irrumpe en una boda para conseguir la voz más deseada: “Empieza lo bueno”
El cantante protagoniza una inesperada misión en plena celebración nupcial con un único objetivo: adelantarse a sus rivales y conseguir aquello que todos quieren.
Melendi está preparado para volver a la competición y lo demuestra irrumpiendo en una boda en su tráiler oficial. El artista aparece dispuesto a hacerse con una voz especialmente codiciada antes de que sus rivales puedan arrebatársela.
El asturiano regresa como coach de La Voz dispuesto a formar un equipo ganador y luchar por los mejores talents. “Empieza lo bueno”, advierte Melendi en este avance, dejando claras sus intenciones antes del comienzo de la nueva temporada.
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