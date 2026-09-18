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Así es la actuación de Beltrán, el talent que sorprende a sus padres en La Voz

El joven sevillano no ha conseguido convencer a los coaches de La Voz con un tema de Fondo Flamenco en el escenario.

Así es la actuación de Beltrán, el talent que sorprende a sus padres en La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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Beltrán llega desde Sevilla dispuesto a mostrar su mejor versión en las Audiciones a ciegas de La Voz. El talent se ha subido al escenario para cantar con el corazón, pero antes de comenzar guardaba una gran sorpresa: sus padres estaban sentados entre el público sin saber que estaban a punto de verle actuar.

Con ‘Tus muletas’ de Fondo flamenco, Beltrán ha demostrado su talento ante los coaches, aunque esta vez ninguno ha terminado pulsando el botón. Una decisión muy complicada porque, una vez terminada la actuación, Lola Índigo ha querido destacar lo bien que había cantado: “Cantas muy bien, la ejecución ha sido perfecta”.

La coach, sin embargo, ha explicado qué le había faltado para decidirse a girar su sillón: “Todo el rato ha sido como esperar a que me lo contaras”, unas palabras con las que coincidía Melendi.

Pero su camino no iba a terminar aquí. ¡Descubre cómo ha sido su actuación en el vídeo arriba!

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