Los coaches dan una segunda oportunidad tras cantar un tema propio: "Ese es él"

Beltrán lo ha dado todo en el escenario, pero a pesar de tener una preciosa voz, no ha conseguido emocionar a los coaches.

Melendi le ha pedido cantar una de sus canciones ya que el talent compone y no ha dudado en cantar junto a su guitarra su tema 'Hilo rojo' y ha dejado a los coaches impresionados: "Ese es él de verdad", dijo Pablo López.

Es en ese momento cuando los coaches le han dado una segunda oportunidad: Beltrán será el único talent en repetir su Audición en La Voz.