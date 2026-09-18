Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

Los coaches dan una segunda oportunidad tras cantar un tema propio: "Ese es él"

Beltrán, que no conquistó a los coaches en su actuación, será el unico talent en repetir su Audición de La Voz gracias a la segunda oportunidad.

Los coaches dan una segunda oportunidad tras cantar un tema propio: "Ese es él"

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Beltrán lo ha dado todo en el escenario, pero a pesar de tener una preciosa voz, no ha conseguido emocionar a los coaches.

Melendi le ha pedido cantar una de sus canciones ya que el talent compone y no ha dudado en cantar junto a su guitarra su tema 'Hilo rojo' y ha dejado a los coaches impresionados: "Ese es él de verdad", dijo Pablo López.

Es en ese momento cuando los coaches le han dado una segunda oportunidad: Beltrán será el único talent en repetir su Audición en La Voz.

Team Mika La Voz 2026

Mika busca las voces más originales en La Voz: “Si tienes ese talento, te quiero en mi equipo”

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Los coaches dan una segunda oportunidad tras cantar un tema propio: "Ese es él"

Los coaches dan una segunda oportunidad tras cantar un tema propio: "Ese es él"

Así es la actuación de Beltrán, el talent que sorprende a sus padres en La Voz

Así es la actuación de Beltrán, el talent que sorprende a sus padres en La Voz

Adriana Moreno en La Voz

Adriana Moreno consigue un pleno... ¡sin saber que iba a cantar!: sigue en directo las primeras Audiciones a ciegas de La Voz

Mónica emociona a los coaches y desata la batalla entre Pablo López y Mika
Actuación | Audiciones

Mónica emociona a los coaches y desata la batalla entre Pablo López y Mika

Adriana Moreno hace historia en La Voz: primer pleno de la temporada… ¡sin saber que iba a cantar!
Actuación | Audiciones

Adriana Moreno hace historia en La Voz: primer pleno de la temporada… ¡sin saber que iba a cantar!

Los coaches emocionan con '102 segundos': la canción que inaugura La Voz 2026
Mejores momentos | Audiciones

Los coaches emocionan con '102 segundos': la canción que inaugura La Voz 2026

Compuesta por Pablo López, el malagueño se sube al escenario junto a Mika, Lola Índigo y Melendi para presentarnos este tema inédito dedicado a La Voz. ¡Es precioso!

Dulce derrota de Moisés en AlaZ: un “mostachón” amarga su remontada contra David
AlaZ | 18 de septiembre

Dulce derrota de Moisés en AlaZ: un “mostachón” amarga su remontada contra David

El concursante alfareño se ha quedado rozando los 22 aciertos en los que se había plantado su rival, pero un bollo le ha indigestado el duelo.

“Tenemos que mirar el VarPalabra”: el último acierto de Verónica Blume, in extremis en Palabras Cruzadas

“Tenemos que mirar el VarPalabra”: el último acierto de Verónica Blume, in extremis en Palabras Cruzadas

Moisés, implacable en La Pista… aunque con su propia versión de ‘La Lola’ de Café Quijano

Moisés, implacable en La Pista… aunque con su propia versión de ‘La Lola’ de Café Quijano

Mariola Fuentes saca su lado más ‘animal’ en Una de Cuatro: “Vivo en la naturaleza”

Mariola Fuentes saca su lado más ‘animal’ en Una de Cuatro: “Vivo en la naturaleza”

Publicidad