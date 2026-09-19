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Izan cumple su gran sueño y canta con Pablo López en La Voz: “Eres uno mi ídolo"

El coach no dudó en aceptar y ambos interpretaron ‘Lo saben mis zapatos’ protagonizando un momento mágico en La Voz.

Izan y Pablo López en La Voz

Izan cumple su gran sueño y canta con Pablo López en La Voz: “Eres uno mi ídolo"

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Celia Gil
Celia Gil
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Izan todavía tenía un sueño por cumplir después de su Audición a ciegas: “Mi sueño es cantar con Pablo”, confesó el talent delante de los coaches antes de marcharse. Pablo López no dudó en aceptar el reto y le preguntó qué canción quería interpretar junto a él.

La respuesta de Izan dejó claro que estaba ante uno de sus grandes referentes musicales: “La que tú quieras, me sé todas tus canciones”, aseguró. Finalmente, ambos eligieron ‘Lo saben mis zapatos’ y protagonizaron un momento muy especial cantando juntos sobre el escenario de La Voz.

“Eres uno de mis ídolos musicales de toda la vida”, reconoció Izan ante el malagueño. Una noche difícil de olvidar para el talent, que no solo consiguió entrar en el equipo de Mika, sino que además cumplió el sueño de cantar junto a Pablo López. ¡Qué momentazo tan especial!

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