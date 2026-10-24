“Lo siento de corazón”: Melendi se disculpa con Estela por no girarse

Estela ha llegado a las Audiciones a ciegas de La Voz 2026 dispuesta a demostrar todo su talento. Sin embargo, su actuación no ha terminado como esperaba y ninguno de los cuatro coaches ha pulsado el botón.

Tras escucharla, Melendi ha querido dedicarle unas palabras a la talent. El asturiano ha reconocido la enorme dificultad de la canción que había elegido y, aunque ha asegurado que había comenzado muy bien, también ha señalado que había tenido algunos despistes durante la interpretación.

“Lo siento de corazón”, le ha dicho el coach, que no ha dudado en darle un consejo de cara a sus próximos castings: que no asuma tantos riesgos con canciones tan exigentes.

Pese a no haber conseguido ninguna silla, Estela se ha llevado las palabras de Melendi en una de las últimas actuaciones de las Audiciones a ciegas. ¡Revive este momento en el vídeo!