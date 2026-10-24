Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

“Lo siento de corazón”: Melendi se disculpa con Estela por no girarse

El coach ha reconocido la dificultad de la canción elegida por la talent y le ha dado un valioso consejo de cara a sus próximos castings.

“Lo siento de corazón”: Melendi se disculpa con Estela por no girarse

“Lo siento de corazón”: Melendi se disculpa con Estela por no girarse

Publicidad

Estela ha llegado a las Audiciones a ciegas de La Voz 2026 dispuesta a demostrar todo su talento. Sin embargo, su actuación no ha terminado como esperaba y ninguno de los cuatro coaches ha pulsado el botón.

Tras escucharla, Melendi ha querido dedicarle unas palabras a la talent. El asturiano ha reconocido la enorme dificultad de la canción que había elegido y, aunque ha asegurado que había comenzado muy bien, también ha señalado que había tenido algunos despistes durante la interpretación.

“Lo siento de corazón”, le ha dicho el coach, que no ha dudado en darle un consejo de cara a sus próximos castings: que no asuma tantos riesgos con canciones tan exigentes.

Pese a no haber conseguido ninguna silla, Estela se ha llevado las palabras de Melendi en una de las últimas actuaciones de las Audiciones a ciegas. ¡Revive este momento en el vídeo!

Melendi en La Voz

“Empieza realmente la competición”: La Voz eleva la presión al máximo con la llegada de las batallas

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Melendi en La Voz

“Empieza realmente la competición”: La Voz eleva la presión al máximo con la llegada de las batallas

Lydia Valentín explica sus contundentes gustos

¿Qué come una campeona olímpica en halterofilia?: Lydia Valentín explica sus contundentes gustos

El emotivo homenaje de un aspirante a su padre: “Intentó participar, pero no pudo”

El emotivo homenaje de un aspirante a su padre: “Intentó participar, pero no pudo”

Juan del Val en El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

La "cronología" de los enfados de Juan del Val: Nuria Roca explica que "se cabrea como un mono"

Máximo Huerta pregunta a Bárbara Rey por el rey emérito y ella acaba estallando: "Me tiene hasta el moño"
DECLARACIÓN

Máximo Huerta pregunta a Bárbara Rey por el rey emérito y ella acaba estallando: "Me tiene hasta el moño"

Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche
AVANCE | 24 de octubre

Vuelve la diversión y la emoción con La ruleta de la suerte noche: “Una experiencia única”

La ruleta de la suerte noche regresa una velada más con un programa repleto de diversión y emoción que puede cambiar la vida a alguno de los tres concursantes de hoy. ¡No te lo pierdas!

“Lo siento de corazón”: Melendi se disculpa con Estela por no girarse
Mejores momentos | Audiciones

“Lo siento de corazón”: Melendi se disculpa con Estela por no girarse

El coach ha reconocido la dificultad de la canción elegida por la talent y le ha dado un valioso consejo de cara a sus próximos castings.

Loli

Se hacen pasar por su banco con una grabación falsa: "Me decían que había una transferencia que yo no había hecho"

Pablo López, Mika y Melendi en La Voz

Las últimas Audiciones a ciegas dejan una noche para enmarcar con los equipos ya completos: así hemos vivido la gala

Coaches de La Voz 2026

Las Audiciones terminan con muchas sorpresas: estos son los 56 talents de La Voz 2026

Publicidad