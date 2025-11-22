Carlos Rodríguez pide ayuda y apoyo hacia los veterinarios: “Es un problema de la sociedad”

Carlos Rodríguez ha hecho equipo con Rosa en Pasapalabra, y junto a Sara Sálamo, han formado un grupo imbatible en las pruebas del programa. Los tres han protagonizado un triplete en La Pista que ha sido vital para que la concursante acumulase más segundos que Manu de cara a El Rosco.

Antes de la prueba final, Roberto Leal suele hablar con los invitados sobre sus proyectos, y tras repasar con Sara Sálamo su documental sobre Isco Alarcón, su pareja, en el que se ve la “vulnerabilidad masculina”, el presentador de Pasapalabra ha charlado también con Carlos Rodríguez.

El locutor cumple 20 años con su programa ‘Como el perro y el gato’ en la radio, convirtiéndose en uno de los más longevos actualmente en las ondas, pero Carlos no deja de lado su otra profesión: la de veterinario.

Carlos Rodríguez señala que, siempre que puede, sigue pasando consulta en su clínica, y ha aprovechado su visita a Pasapalabra para pedir ayuda, para poner el grito en el cielo, y que la gente, sobre todo aquella que tiene mascotas, apoye a los veterinarios.

“Ahora mismo están las cosas muy fastidiadas”, apunta el locutor, señalando también que hay dificultades para tratar a nuestros amigos los animales. “No es un problema nuestro, es un problema de la sociedad”, puntualiza Carlos, haciendo hincapié en ayudar y apoyar a los veterinarios, sobre todo cuando los vean en protestas.

La reflexión de Carlos Rodríguez ha sido muy aplaudida en el plató de Pasapalabra, y también ha comentado su posible futuro en la radio. ¿Se ve otros 20 años en las ondas? Esto es lo que nos ha dicho, ¡dale al play y no te pierdas ninguna de sus palabras!